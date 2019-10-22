YALLA شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA REAL كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش الريال NOW

يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد جالاطاسراي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، YALLA SHOOT.





كورة أونلاين حيث يحل ريال مدريد ضيفا على جالاطاسراي التركي، مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، على ملعب تورك تيليكيوم بتركيا حيث يسعى الميرنجي للعودة إلى سكة الإنتصارات وتعديل مركزه بجدول الترتيب لدور المجموعات KOORA ONLINE.





ويدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة بمعنويات سيئة عقب فقده لصدارة جدول الترتيب الإسباني لصالح برشلونة، بعد الهزيمة أمام مايوركا بالجولة التاسعة، تابع بث مباشر كورة ستار مباراة ريال مدريد وجالاطاسراي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا KOORA STAR.





موعد مباراة ريال مدريد وجالاطاسراي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف جالاطاسراي نظيره ريال مدريد في مباراة قوية، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.





الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالاطاسراي، بالجولة الثالثة حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد نقطة، متساويا مع جالاطاسراي بنفس الرصيد، فيما يحتل باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي برصيد نقطتين بالمركز الثاني، alostora.





ويدخل ريال مدريد المباراة ضد جالاطاسراي وهو مفتقد لأبرز نجومه على رأسمهم الكرواتي لوكا مودريتش وكروس وجاريث بيل للإصابة، فيما استعاد إيدين هازارد بعد غيابه عن مواجهة مايوركا الماضية بسبب رزقه بمولوده الرابع، كورة جول مباراة ريال مدريد ضد جالاطاسراي KOORA GOAL.





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