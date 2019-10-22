آخر أخبار الكرة العالمية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر: برشلونة يتفق على صفقات نارية.. وصفقة تبادلية كبري بين الريال والسيتي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:57 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهدت أخبار الرياضة العالمية في منتصف اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة والمثيرة أبرزها تعليق من مودريتش وإقترب رحيل إيمري ومفاجأة محمد صلاح للجماهير.


أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم


مودريتش يعلق على عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية

علق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني على عدم ترشيحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.


وقال مودريتش في تصريحات صحفية تعليقا على عدم ترشيحه: "أتذكر أنني لم أتوقف عن ترديد عبارة "حقا؟ ، حقا؟ ، هل أنا فعلاً من تحصل على الجائزة؟طبعاً ، كنت أؤمن قليلاً بحظوظي ولكن صراحةً ، لم أقل أبداً أن فوزي أمر بديهي، لهذا السبب استغرقت بعض الوقت حتى أدرك حقيقة ما يحدث".


برشلونة يتفق على ضم 6 لاعبين من أتلتيكو مدريد

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة وقع اتفاق سري مع نادي أتلتيكو مدريد لحل قضية أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الجديد.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة دفع مبلغ 15 مليون يورو لحل القضية مع أتلتيكو مدريد واتفق الناديين على أن البارسا له حق شراء 6 لاعبين من الفريق من بينهم لاعبين من الفريق الأول وهم ساؤول وخيمينيز.


أخبار الرياضة العالمية اليوم


تشيلسي يقنع جيرو بالبقاء

أكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي تشيلسي يحاول إقناع أوليفيه جيرو مهاجم الفريق بالبقاء وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وكشفت الصحيفة عن أنه سيكون هناك جلسو بين فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي وجيرو ليحاول إقناعه بالبقاء نظرا لحاجة الفريق له في الفترة القادمة.


محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول

شهدت تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي الجماعية اليوم عودة المصري محمد صلاح نجم الفريق عقب تعافيه من الإصابة استعدادا لمواجهة جينك القادمة في دوري أبطال أوروبا.


ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي جينك البلجيكي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


تحديد المرشحين لخلافة إيمري

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي أرسنال حدد ثلاثة بدائل محتملين لتدريب الفريق تحسبا لرحيل الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق بسبب سوء النتائج.


وأكدت الصحيفة أن الثلاثي المرشحين لتدريب أرسنال هم باتريك إيفرا نجم الفريق السابق ومدرب نادي نيس ونونو سانتوس مدرب نادي ولفرهامبتون ومايكل أرتيتا نجم الفربق السابق.


صفقة تبادلية ضخم بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن هناك صفقة تبادلية ضخمه ستحدث بين نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقة ستقضي بحصول مانشستر سيتي على المدافع رافائيل فاران مقابل حصول نادي ريال مدريد على المهاجم جابرييل جيسوس.

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