عاجل

"الأركان العامة": القوات السعودية تتصدى لتهديدات إيران ومليشياتها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:51 م
رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي
رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements

أكد رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، أن القوات المسلحة السعودية تتصدى بكل فخر واعتزاز لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها الارهابية في المنطقة.


وأضاف خلال مؤتمر الأمن والدفاع المقام في الرياض أمس (الاثنين): "المملكة تتطلع إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم جهود حماية المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات"، داعياً لتعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لكافة التهديدات الإيرانية.

.

وأوضح الرويلي أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تُحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30 % من إمدادات الطاقة في العالم، وتُشكِّل ما نسبته 20 % من الممرات الملاحية التجارية العالمية، وهو ما يعادل 4 % من الناتج القومي العالمي.

.

يُذكر أن المؤتمر شارك فيه رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان.

جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد ما انتهى إليه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض، بمشاركة مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد البيان الختامي على الموقف الموحد للدول المشاركة ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وإدانتها لها، بوصفها تحديًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي، وما عبروا عنه من دعم كامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها هي وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتطرق إلى ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.

واطلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وأشار وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، وكذلك استنكار استمرار رفض «إسرائيل» الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحديًا خارقًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

تهديدات اليون الموقف الموحد القوات السعودية التصدي الأركان العامة إيران

أخبار تهمك

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة 119

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

منذ ساعة و 8 دقيقة

موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 46 دقيقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات: انهيار الاستثمار الإيراني في دبي

إيران: آلية التبادل المالي مع دول أوروبا تحتاج لمزيد من الوقت

الخارجية الأمريكية تلوح بفرض عقوبات على أي مساعدة لإيران

القوات السعودية تشارك في تمرين "الأسد المتأهب" الأكبر بالمنطقة والعالم

إنطلاق مؤتمر "الأمن والدفاع" بالرياض بمشاركة رؤساء أركان الخليج

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:28 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

07:07 م

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status