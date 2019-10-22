تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام جلطة سراي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر beIN Now

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جالطة سراي التركي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : كورتوا.





خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو.





خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس - هازارد.





خط الهجوم : بنزيما - رودريجو.





ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال برصيد نقطة واحدة، وذلك عقب خوضه مباراتين أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل أمام فريق كلوب بروج البلجيكي على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين.





وتعد مباراة جالطة سراي التركي في مدينة اسطنبول هي طريق ريال مدريد من أجل عودة هيبته الأوروبية مرة أخرى، حيث سيكون الفريق الأبيض تحت اختبار صعب للغاية لتحقيق الفوز الأول له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان قد ودع الفريق الملكي بطولة دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد فريق اياكس امستردام الهولندي في دور ال16، وكان الريال قد نجح في التتويج باللقب الأوروبي لمدة ثلاث مواسم متتالية 2016/2017/2018.