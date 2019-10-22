تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي أمام أولمبياكوس بدوري الأبطال

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أولمبياكوس اليوناني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : مانويل نوير.





خط الدفاع : بافارد - هيرنانديز - مارتينيز - ديفيد الابا.





خط الوسط : كوتينهو - تياجو - جنابري - مولر - كيميتش.





خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي.





ويسعى الفريق البافاري لتحقيق انتصاره الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من أجل استمراره في صدارة جدول ترتيب المجموعة.





وكان قد حقق فريق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا في الجولة الماضية على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 7-2 في لندن.





يذكر أن الفريق الألماني يريد تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد غيابه في السنوات الماضية عن خزائن الفريق البافاري منذ موسم 2013.