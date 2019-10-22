تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي أمام أولمبياكوس بدوري الأبطال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:49 م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أولمبياكوس اليوناني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : مانويل نوير.

خط الدفاع : بافارد - هيرنانديز - مارتينيز - ديفيد الابا.

خط الوسط : كوتينهو - تياجو - جنابري - مولر - كيميتش.

خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي.

ويسعى الفريق البافاري لتحقيق انتصاره الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من أجل استمراره في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وكان قد حقق فريق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا في الجولة الماضية على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 7-2 في لندن.

يذكر أن الفريق الألماني يريد تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد غيابه في السنوات الماضية عن خزائن الفريق البافاري منذ موسم 2013.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

‏بايرن ميونيخ أولمبياكوس

أخبار تهمك

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة 119

منذ ساعة و 9 دقيقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام انتراخت فرانفكورت

تشكيل بايرن ميونيخ أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام آيك آثينا

هجوم ناري لبايرن ميونيخ أمام أيك آثينا

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام بنفيكا

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام ليفربول بدوري الأبطال

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:28 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

07:07 م

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status