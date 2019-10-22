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خسارة السكة وفوز بهتيم وطوخ والبلاستيك وخسارة العبور وإلغاء مبارتان بالقسم الثالث

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:47 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة الثانية للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة عن فوز فريق بطا بقيادة محمد عابدين على فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين.

جاء تشكيل بطا كالتالي: عمر نصر، محمد طه، أحمد راضي، عبد الرحمن حصرى، حسن طارق، أحمد عسل، محمد رجب ريعو، اسلام ابراهيم بلحه، محمود شحته، أحمد سابق، محمد رشاد٠

البدلاء : محمد سعيد، أحمد شوقي، محمد عبد القادر بيدو، أحمد فيليكس، أحمد محمد زيكو، حسين الشافعي، أحمد عظمه٠

بينما جاء تشكيل السكة كالتالي: ابراهيم شعللها، حازم شعيب، أحمد علي، حسن بشندى،محمد عبد الفتاح شولا، فتحي مجدى، طه زين العابدين، محمد متولي، محمد ريعو، فوزي الكاشف، مصطفى جعفر٠

البدلاء : محمد جمال، محمود أكمل، المتولى محمود، محمود سعيد الصقر، يوسف عطاى، عبد العليم السيد، أحمد عبد المنعم كشرى٠

سجل الهدفين أحمد سابق من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من الشوط الأول،وسجل الهدف الثاني محمد رجب ريعو في الدقيقة 41من الشوط الثاني٠

وقام الحكم هانى أمين بطرد لاعبين من فريق بطا هما إسلام بلحه في الدقيقة 3 من الشوط الثاني، للانذار الثاني، ومحمد رجب ريعو في الدقيقة 27 للخشونة الزائد مع محمد رمزي لاعب السكة.

وطرد الحكم محمد السيد مدرب حراس مرمى السكة الحديد للاعتراض على قرارات الحكم٠

وأدار المباراة الحكم هانى أمين ، عاونه مصطفى عرفة مساعد أول، وعاصم السعدني مساعد ثانى وراقب المباراة المحمدي صالح.

وفاز فريق بهتيم على فريق بنها بهدفين مقابل هدف تقدم عماد الصوفي لبنها في الشوط الأول، وتمكن محمد جمال لاعب بهتيم من تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

وفاز فريق طوخ على فريق مصر للتأمين بهدفين مصطفى خالد ٠

وفاز البلاستيك على فريق المرج بأربعة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف محمد الفيل هدفين،ومحمود صابر،وخالد عبد الناصر ٠

وفاز فريق اتحاد الشرطة على فريق العبور بهدفين مقابل هدف، وتم إلغاء مباراتين الشمس والاميرية، والماظة والغابة بسبب سوء الأحوال الجوية ٠

الترتيب

1- بهتيم 6 نقاط
2-بطا6 نقاط
3- الشرطة 4 نقاط
4-البلاستيك3 نقاط
5-الماظة3 نقاط
6-الغابة3 نقاط
7- طوخ 3 نقاط
8- الشمس نقطة
9- مصر للتأمين نقطة
10-بنها نقطة
11- الأميرية صفر
12-الاميرية صفر
13- العبور صفر
14-سراى القبة صفر
15-المرج صفر
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