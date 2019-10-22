موقف "أحمد موسى" من ديربي الرياض أمام الهلال

كشف الجهاز الطبي بنادي النصر عن آخر مستجدات إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، النيجيري أحمد موسى، وموقفه من المشاركه في ديربي الرياض أمام الهلال.



ويستعد فريق النصر لمواجهة الهلال، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأعلن الكشف الطبي عن تعافي المحترف النيجيري أحمد موسى، من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الجانبي، وذلك بعد خضوعه لأشعة بالرنين المغناطيسي أثبتت تعافيه وإمكانية مشاركته في ديربي الرياض أمام الهلال.





وينتظر الهلال أن يصل تقرير الفحص الطبي النهائي إلى المدرب الفريق روي فيتوريا، لتحديد إمكانية مشاركته بشكل نهائي في مباراة الديربي.

وانضم موسى "27 سنة"، إلى نادي النصر خلال صيف 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 4 سنوات مقابل 140 مليون ريال.



وشارك موسي مع النصر في 5 مباريات بالموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل خلالهم هدف واحد.



ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.