باحث بالحركات الإسلامية يكشف مفاجآت عن قناة "بي بي سي"





قال أحمد عطا، الباحث في شئون الحركات والجماعات الإسلامية، إن شبكة قنوات "بي بي سي" تدعم الحوثيين في اليمن، وكافة التنظيمات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن القناة المشبوهة تستهدف السعودية بالإضافة إلى محاولتها لتقسيم اليمن بأوامر من إيران.وأضاف "عطا"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القناة لديها تكليفات باستهداف دول معينة، لافًتا إلى أنه تم قتل أكر من 1500 من العزل والأطفال في شمال سوريا ولم تنشر ال بي بي سي حرفا في هذا المذابح.ولفت إلى أن مجلس شوري الإخوان كلف مسئول الإخوان في لبنان بتحريك عناصره هناك؛ وترديد شعارات ضد مصر، مشيرًا إلى أن الجماعة تستغل ما يحدث في لبنان لصالحها؛ وهي مشكلة غير مسبوقة.وأشار الباحث في شئون الحركات والجماعات الإسلامية إلى أن مرشد الإخوان محمد بديع قام بزيارة لبنان بعد 25 يناير ومعه القيادي الإرهابي عصام العريان؛ حيث عقدوا لقاءات سرية هناك.