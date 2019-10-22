صعود جامعة أسوان لدور الثمانية بأسبوع الجامعات الأفريقية (صور)

صعد فريق جامعة أسوان الي دور الثمانية في مسابقة كرة القدم بأسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول والتي تنظمه الجامعة حاليا وذلك عقب فوزه علي فريق جامعات دولة مالاوي بهدفين نظيفين.



أحرز هدفي جامعة أسوان كلا من اللاعب حسن عبدالمقصود من مجهود فردي بعد أن استلم الكرة وسددها قوية في شباك حارس مرمي مالاوي، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب محمد أحمد غلاب من تسديدة مباشرة وقوية من بعد منتصف الملعب.



استحوذ فريق جامعة أسوان علي سير المباراة منذ بدايتها واتيحت للاعبيه عدة فرص مؤكدة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، بينما أدي لاعبو فريق مالاوي مباراة قوية رغم الهزيمة وسنحت لهم ثلاث فرص طوال المباراة ولكن نجح دفاع فريق جامعة أسوان في أحباط كافة هذه الهجمات.



شهد المباراة كلا من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المنسق العام لأسبوع شباب الجامعات الافريقية.



يذكر أن الجهاز الفني لفريق جامعة أسوان يتكون من الدكتور أحمد نور مديرا فنيا والمدرس بكلية التربية الرياضية وشريف محمد مدرب عام وأحمد تقي مدير النشاط الرياضي برعاية الطلاب بجامعة أسوان.