بالتزامن مع الطقس السيئ.. الدولة توضح طرق التعامل مع الأمطار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:41 م
بوابة الفجر
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شهدت أغلب محافظات الجمهورية، اليوم، سقوط أمطار رعدية وفقا لما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام السابقة.

 

وتسبب تساقط الأمطار، في تأثر حركة السيارات بعدد من الطرق الحيوية، في نطاق الجمهورية.

 

تعلميات الإدارة العامة للمرور

 

ناشدت الإدارة العامة للمرور اتباع تعليمات القيادة الأمنة، بداية من السير بأقل سرعة ممكنة، والالتزام بتعليمات المرور، واستخدام كافة الأضواء الخاصة بالسيارة وتجنب التوقف المفاجئ، وعدم غلق النوافذ حتى لا يحدث شبورة.

 

انتظام حركة السكك الحديدة

 

 ومن جانبة أعلن محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إنتظام  حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحركة السفن بالموانئ البحرية وحركة المرور على الطرق التابعة لوزارة النقل وعدم تأثرها بسقوط الامطار الغزيرة.

 

وأشار إلى أن وزير النقل يتابع انتظام حركة مرافق النقل من خلال غرفة الازمات بالوزارة وانه يتلقى تقارير على مدار الساعة  بحركة النقل والمواصلات من كافة الجهات والمرافق التابعة للوزارة.

 

نشر فرق الصيانة

 

  وأصدر وزير النقل  توجيهاته لكافة رؤساء الهيئات التابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة لكافة مرافق النقل ورفع درجة الاستعداد بها مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ لمواجهة أي أعطال  طارئة تنتج عن الطقس السيء.

 

ارشادات هامة للتعامل مع الأمطار

 

1- فحص أولى للسيارة، لضمان عدم حدوث عطل، أو التسبب في حادث أثناء القيادة.

 

 2- التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.

 

2- التأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة، واختبار كشافات السيارة قبل التحرك، وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء.

 

3- ارتداء حزام الأمان، بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

 

4- عدم رفع صوت الكاسيت، لسماع آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك.

 

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء السير في الشبورة.

 

6- الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية.

 

7- زيادة مسافات الأمان بين السيارات.

 

 8- عدم  التوقف على الطريق للسيارات.

 

استعدادات الطرق والكباري لموسم الشتاء

 

أعلنت هيئة الطرق والكباري استعداداتها النهائية لبداية موسم الشتاء، وانتهت من صيانة جميع مخرات الطرق الرئيسية، إضافة إلى الدفع بمعدات لمواجهة أى أمطار أو سيول متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

كما أعلنت الهيئة انشاء غرفة طوارئ متصلة بالأقاليم للتدخل السريع، بالإضافة لتشكيل 15 فرقة طوارئ لمواجهة السيول ومخاطرها بالمدن الساحلية، حيث تقوم كل مجموعة عمل بالتعامل مع السيول التى تتساقط في نطاقها.

 

 ووضعت الهيئة خطة متكاملة لمواجهة أى سيول تتعرّض لها محافظات الجمهورية، والتعامل مع أى أمطار غزيرة أو سيول من أجل سرعة فتح أى طريق يتم إغلاقه بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

 

 طقس الأربعاء

 

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة في محافظات الجمهورية، ويشهد الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

 

 

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سقوط أمطار حركة السيارات الطقس السيئ الإدارة العامة للمرور ارشادات

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