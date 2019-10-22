مساعد وزير الخارجية يكشف عن أهداف القمة الروسية الإفريقية

كشف السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الإفريقية، عن أهداف القمة الإفريقية الروسية، موضحًا أن القمة الإفريقية الروسية تهدف إلى تعزيز الروابط بين روسيا وإفريقيا في مختلف المجالات.



وأشار "عمارة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مال وأعمال"، على هامش القمة الروسية الإفريقية، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الموارد الطبيعية في إفريقيا تشجع المستثمرين على الاستثمار في القارة الإفريقية.



وأكد أنه يجب على العالم أن يلتزم بالشروط التي وضعتها إفريقيا للتعامل مع العالم الخارجي لتحقيق الرؤية الإفريقية، لافتًا إلى أن تطوير مناخ الاستثمار في إفريقيا يعزز من تواجد المتثمر الأجنبي في القارة.



وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن هناك رغبة على مستوى القيادات في أن تكون قضايا السلم والأمن من القضايا التي تحظى بالاهتمام خلال القمة.

