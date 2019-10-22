مكرم محمد أحمد: السيسي استطاع تنشيط العلاقات الإفريقية مع غالبية القوي العظمي

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن فكرة التعاون بين الدول الأسيوية وروسيا فكرة قديمة، فالعلاقات بينهما ممتدة منذ عشرات السنوات، مثمنا عقد قمة "سوتشي" بين روسيا ودول أفريقيا.



وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" اللمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك نحو أكثر من 300 مستثمر روسي يريدون التواجد في أفريقيا، والاستثمار بها، متوقعا أن منتدى "أفريقيا – روسيا" سيزيد من حجم التعاون الاقتصادي بين موسكو ودول القارة.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظلم الإعلام، أن الرئيس السيسي استطاع تنشيط العلاقات الأفريقية مع غالبية القوى العظمى من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى قمة سوتشي سيحضرها أكثر من 40 زعيما أفريقيا.

