فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:38 م
مسابقة كرة القدم
مسابقة كرة القدم
فتح الله رضوان
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فاز فريق جامعة الوادي الجديد علي فريق جامعات السنغال بنتيجة 2- 1 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في اطار مباريات دور ال 16 في نشاط كرة القدم بأسبوع شباب الجامعات الافريقية الذي تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19 الي 25 أكتوبر الحالي، وحضر هذه المباراة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في الاسبوع.

كما أسفرت باقي المباريات عن فوز فريق جامعة بورسعيد علي فريق جامعة دمنهور بهدف نظيف مقابل لاشيء، بينما فاز فريق جامعة الازهر علي فريق كفر الشيخ بنتيجة 2 صفر.

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بأن المباريات تشهد منافسة قوية وحماسية بين فرق الجامعات الافريقية والمصرية المشاركة في نشاط كرة القدم باجمالي 18 فريقا، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب علي ستاد الجامعة بصحاري.

يذكر ان اللجنة المنظمة لكرة القدم يرأسها الدكتور محمد عابد وعضوية كلا من الدكتور محمد شمندي والدكتور أحمد نور، بينما يرأس لجنة الحكام ثروت عكاشة رئيس لجنة الحكام بمنطقة أسوان لكرة القدم.
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
فريق جامعة الوادى الجديد يفوز على السنغال 2-1 (صور)
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم شباب الجامعات الأفريقية جامعة الوادي الجديد المباريات السنغال

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