بقميص شفاف من غرفة نومها.. سما المصري تعلن حبها لهذا المطرب (فيديو)

View this post on Instagram

انا مع حمو بيكا وكل الغلابه اللي مع حمو بيكا...اللي عايز يشوف الفيديو كامل وانا بافشخ النقابه عشان حمو بيكا هيلاقيه علي قناتي الرسميه علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري وراي في موضوع حمو بيكا...I love you Hamo Beka....ماتنسوش تعملواsubscripe وتفعلوا زر الجرس وتشتكروا في القناه عشان يوصلكم كل جديد...هو حمو بيكا دي مش بني آدم ولا ايه؟؟ ماتتلموا باه يانقابه