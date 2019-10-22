بقميص شفاف من غرفة نومها.. سما المصري تعلن حبها لهذا المطرب (فيديو)

أعلنت الفنانة سما المصري، عن دعمها للمطرب الشعبي حمو بيكا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت سما مقطع فيديو جديد لها، وعلقت على الفيديو قائلة: "انا مع حمو بيكا وكل الغلابة اللي مع حمو بيكا".





وقالت سما المصري في الفيديو: "مختلفة تمام فيما فعله حمو بيكا في النقابة بس ما فعله في النقابة غلط جدا اللي هو ايه الطريقة اللي اتكلم بيها التهديد والوعيد، بلدنا فيها قانون مينفعش تتكلم بالطريقة دي، بس انا مع حمو بيكا في ايه، انا كنت عضو في نقابة الموسيقيين واتظلمت كتير واتشتطبت بتوصية ورفعت قضية في مجلس الدولة".





وتابعت سما المصري قائلة: "نقابة الموسيقيين زي اي نقابة فيها مجاملات ومش خفية على حد ووارد ان حد يبقى قريب حد انتي كنقابة موسيقيين مابتخليش حد يغني مهرجانات خالص؟، شباب المهرجانات دول وراهم عائلات بيصرفوا عليها وناس بتشتغل وراهم يا تقبضهم ياتسبيهم يتشغلوا وانتي كنقابة بتستفيدي كفلوس".





وأكملت سما المصري حديثها لهاني شاكر نقيب الموسيقيين: "مش عاجبك اسلوب حمو بيكا والمهرجانات حضرتك تمنع كل الناس اللي بتغني كل الاستايل ده زي محمد رمضان الفنان العظيم هو مش بيغني مهرجانات بتنزلوه حفلات، هل هو مسنود ؟ولا يعرف حد تقيل؟، عرفنا عشان الشباب اللي زي حمو بيكا يرتاحوا، يا تمنع الكل يا تسيب كله".





تصدر المطرب الشعبي حمو بيكا، مركز متقدما فى قائمة محركات البحث على جوجل وتويتر، وذلك بعد خلافه مع نقابة الموسيقيين بعدما أصدرت قرارا بإلغاء حفله فى دمياط.





وأثار ذلك القرار غضب حمو بيكا، وجعله يخرج عن صمته فى "لايف"عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،هدد فى الفيديو بإقتحام نقابة المهن الموسيقية وتدميرها، ووجه فيه إساءة لأمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر، كان مضمون تلك الإساءة أنه غير معترف بما يقدمه الفنان هانى شاكر من أغاني، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بعد ذلك أوضحت فيه :"أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء".





وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا،وذلك للإرتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والألفاظ التي تخدش الحياء، و اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا الذى قام بالتهديد بالبلطجة والإدعاء كذبا على أعضاء المجلس.