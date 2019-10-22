شووت OSTORA مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شووت بلس رابط ماتش الهلال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:39 م
بوابة الفجر
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تنطلق مباراة السد القطري والهلال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في السادسة والربع مساءً على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة السد القطري والهلال السعودي في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر والسابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 2 AR ويعلق عليها فهد العتيبي.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة السد القطري ضد الهلال السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا ، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا ، حيث تُذاع مباراة السد القطري والهلال السعودي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 2 HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة السد القطري والهلال السعودي بث مباشر، حيث واجه الهلال نظيره ضمك مباراة في الدوري السعودي للمحترفين الجمعة الماضية، حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة وقدم الزعيم السعودي في تلك المباراة عرضًا جيداً. على جانب آخر، خسر السد القطري مباراتين في دوري نجوم قطر، حيث خسر أمام الريان بنتيجة 2-4 قبل أن يخسر من الوكرة بنتيجة 1-5.

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