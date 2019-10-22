سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء22-10-2019

اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء22-10-2019





استقرات اسعار الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء22-10-2019 في البنوك مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر .









يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء22-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.









وسجلت البنوك المصرية"، سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الاهلي 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 53.73 جنيه، وسجل53.39 جنيه للشراء،53.73جنيه للبيع ببنك مصر.





وسجل متوسط سعر صرف الدينار في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.









أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة





سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-10-2019

اليوم البنك سعر البيع سعر الشراء 22/10/2019 الاهلي الكويتي 53.76 52.68 بنك بلوم 53.76 53.39 مصرف ابوظبي 53.82 53.01 المصري الخليجي 53.82 53.10 العربي الافريقي الدولي 54.22 53.29

البنوك التي سجلت اعلي سعر للشراء الدينار الكويتي

اليوم البنك سعر الشراء 22/10/2019 بنك مصر 53.39 بنك بلوم 53.39 بنك الاهلي المصري 53.13 العربي الافريقي الدولي 53.29

البنوك التي سجلت اقل سعر للبيع الدينار الكويتي

اليوم البنك سعر البيع 22/10/2019 بنك الاهلي المصري 53.73 بنك مصر 53.75 بنك بلوم 53.76

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-10-2019