بث مباشر| الهلال والسد بنصف نهائي أبطال آسيا 3-1 للسد القطري LIVE

تتجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض لمتابعة مباراة الهلال والسد القطري، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.





مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الهلال يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري؛ حيث يسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم سواء على المستوى المحلي أو الآسيوى؛ حيث استطاع الزعيم أن يحقق فوزا ثمينا على السد في عقر داره، بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب، بعد تخطي دور المجموعات التي تصدرها برصيد 13 نقطة، وإقصاء الأهلي في دور الـ16 بنتيجة 4-3 من إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ثم هزيمه الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة 3-1.





Alhilal vs Alsadd

KORA GOAL Alhilal vs Alsadd

أما محليا استطاع الهلال أن يحقق الفوز على نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ KORA GOAL ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة ، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.





يلا شوت الهلال والسد القطري بث مباشر

بث مباشر الهلال يلا شوت، Kora live الهلال والسد القطري بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، ويتشابه السد مع الزعيم في سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها منذ بداية دوري أبطال آسيا 2019، حيث احتل السد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ونجح في هزيمه الدحيل بنتيجة 4-2 من آجمالي نتيجة مبارتي الذهاب والإياب، ثم يتلقى بعد ذلك هزيمه قاسية أمام النصر بهدفين لهدف، في ربع النهائي، ليعوض هذه الخسارة بالانتصار في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز بذلك مكانا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.





موعد مباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي أبطال آسيا:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والسد القطري، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، Koora live، في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعه والربع بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي أبطال آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري للمباريات، وسيعلق على المباراة، المعلق سوار الذهب.





البث المباشر لمباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي أبطال آسيا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي أبطال آسيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال والسد القطري، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي أبطال آسيا، ومن المتوقع أن يشارك سلمان الفرج في مواجهة السد بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، كما ستشهد المباراة عودة البيروفي أندريه كاريلو بعد تعافيه من الإصابة؛ وبالتالي ستكون كافة عناصر الزعيم كاملة وجاهزة لمواجهة السد القطري.





يلا شوت yalla shoot kora live الهلال دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري كورة اون لاين، بث مباشر الهلال KORA GOAL يلا شوت الهلال بث مباشر مباراة الهلال اليوم ضد السد كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة بث مبار الهلال والسد القطري يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر يلا شوت، وبات الهلال مهدد بفقدان 6 لاعبين في ذهاب نهائي البطولة القارية في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا؛ وذلك إذا حصول أي من اللاعبين على بطاقة صفراء في مباراة الإياب أمام السد.





وتتكون قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا؛ من كلا من " اللاعب عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وناصر الدوسري، والمدافع علي البليهي، وصانع الألعاب هتان باهبري، والمهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز"؛ وفي حال عدم حصول أى لاعب منهما على بطاقة صفراء أمام السد فسيتم إلغاء جميع الكروت الصفراء في النهائي القاري.



