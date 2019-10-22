أسعار النفط تتحول للارتفاع بعد تقرير عن منظمة "أوبك"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:26 م
اسعار النفط
اسعار النفط
وكالات
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غيرت اسعار النفط مسارها لترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور تقرير عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تشير إلي أنها تبحث مع حلفاؤها خفض إنتاج النفط بوتيرة أكبر خلال إجتماعهم المقبل في شهر ديسمبر.

وأشارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلي أن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل جيد، وأن المفاوضين يعملون لإتمام صيغة الاتفاق الأولي، إلا أن مخاوف عدم تحقيق ذلك لاتزال مستمرة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر رووس  أمس بأنه لا يوجد ما يستدعي لإتمام ما يسمى بالاتفاق التجاري الأولي مع الصين في الشهر المقبل.

وينتظر إعلان معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بحلول الساعة 3:59 مساءً بتوقيت جرينتش،  بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة إلى 59.69 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.6 بالمائة عند 54.15 دولار للبرميل.
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