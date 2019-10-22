مشاهدة ماتش الهلال والسد بث مباشر الآن قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:13 م
بوابة الفجر
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 البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والسد القطري إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بتعليق سوار الذهب
.بات نادي الهلال السعودي قريب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.، حين يواجه السد القطري في السادسة والربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض"، في "إياب" نصف نهائي المسابقة.

وكان الهلال قد حقق فوزاً كبيراً على السد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وسقط الهلال مرة واحدة على أرضه هذا الموسم وكانت أمام مواطنه الأهلي في إياب دور الـ 16، في حين أن السد لم يحقق الفوز أي فوز خارج ملعبه هذا العام، كما يمتلك فريق السد القطري رقما سلبيا في مواجهاته على الملاعب السعودية، خلال مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن لعب 10 مباريات سابقة لم يعرف خلالها طعم الانتصار، إذ خسر 5 مرات، وتعادل في مثلها.

ويدخل الهلال مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 4 انتصارات متتالية وضعته على قمة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط عن الوحدة أقرب منافسيه.

ويغيب عن السد في مواجهة اليوم عبد الكريم حسن بسبب الايقاف، نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، بجانب الهداف الجزائري بغداد بونجاح لحصوله على "إنذارين".ويتقابل الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو ايفرجراند الصيني.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والسد القطري اليوم بث مباشر
وتذاع مباراة الهلال والسد القطري اليوم عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، ومن المقرر أيضا أن ينقل الاتحاد الآسيوي على يوتيوب المباراة مجانا للمشجعين في الأراضي السعودية.
رابط بث مواجهة الهلال والسد القطري

في إطار ذلك، يقدم الفجر الرياضي، رابط مباراة الهلال والسد القطري اليوم بث مباشر التي يحل فيها الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال أسيا لكرة القدم.

ويبدأ البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والسد القطري إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 19:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بتعليق الزميل سوار الذهب.
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