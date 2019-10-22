بعد تدشينها.. أبرز المعلومات عن بوابة "العمرة المصرية"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وذلك لمتابعة آخر استعدادات التشغيل الرسمي للبوابة الإلكترونية التي صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائها بوزارة السياحة تحت مسمى "بوابة العُمرة المصرية".

خلال اللقاء، أشارت وزيرة السياحة، إلى الجهود المبذولة لتفعيل العمل بالبوابة وآليات التعامل معها، وما تم اتخاذه من إجراءات وتنسيق متكامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن بغرض بدء التشغيل الرسمي للبوابة، وأن الشركات السياحية بدأت في توثيق التعامل مع الوكلاء في السعودية من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.

كما تم إجراء تدريب لمختلف الشركات السياحية للتعامل على البوابة، حيث سيتم غدًا الانتهاء من تنفيذ كافة البرامج التدريبية لتلك الشركات، على أن يتم البدء في تنفيذ برامج تدريبية لشركات الطيران يوم الأحد القادم، وصولاً لأن يكون مختلف الأطراف المتعاملين مع البوابة قد تم خضوعهم للتدريب.

آلية عمل البوابة

الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء، قالت في تصريحات صحفية إن الموعد المقترح للتشغيل الرسمي للبوابة الإلكترونية للعُمرة وفتح باب الحجز من خلالها هو يوم 20 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم الربط مع الشركة الخاصة بالجوازات، وأن كل مواطن سيدخل على البوابة للحجز، سيتم تخصيص "باركود" له لمتابعة باقى الإجراءات الخاصة به، مؤكدة أنه تم البدء في تنفيذ حملة إعلانية على إذاعة القرآن الكريم، وسيتم بثها في باقى وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة. آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العُمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحًا به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.

كما تتضمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية باركود خاص بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البري، أو البحري، بحسب الأحوال؛ لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل مُعتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "بوابة العُمرة المصرية"، يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن، كما يهدف كذلك إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كيف تساهم البواية في تطوير السياحة؟

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، فإن "البوابة" تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن، كما تهدف إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ونصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العُمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية، كما تتولى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن "البوابة" وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.