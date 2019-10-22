لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:10 م
بوابة الفجر
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يلتقي فريقي الهلال والسد القطري على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

 

مباراة الهلال والسد بث مباشر:

ويقدم موقع كووورة 365 لزواره رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ضد السد اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2 بصوت المعلق سوار الذهاب، وقناة الكأس HD3 بتعليق أحمد الطيب، وذلك بتمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي.

 

حسم الهلال مباراة الذهاب بعد فوزه العريض برباعية مقابل هدف وحيد على أرضية ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ويحتل الزعيم السعودي حالياً صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما نجح في حصد 19 نقطة، بينما يتواجد السد بالمركز الخامس بترتيب دوري نجوم قطر بعد نجاحه في جمع 12 نقطة.

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