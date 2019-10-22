الأمطار تضع المقاصة في أزمة قبل لقاء دجلة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:59 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
Advertisements
Advertisements
تسببت الأمطار الغزيرة في وصول لاعبي فريق مصر المقاصة إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


واضطر لاعبو المقاصة للذهاب لملعب بتروسبورت في المواصلات بعد ساعة ونصف في الأتوبيس لتعطل الطريق بسبب الأمطار الغزيرة.


وأبلغ وليد هويدي لجنة السمابقات بأن الفريق تأخر لمدة ساعة ونصف في الطريق وهناك انباء عن تأجيل المباراة لتقام في الساعة 5:50 بدلا من إقامتها في الساعه 5:30.


كما نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر كتب فيها: 


حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار..للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة.
Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ ساعتين

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 18 ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 17 ساعة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ حوالي 4 ساعات

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الظهور الأول لأسرتها.. الفنانة الكويتية حياة الفهد الأكثر بحثًا في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status