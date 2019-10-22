الأمطار تضع المقاصة في أزمة قبل لقاء دجلة

تسببت الأمطار الغزيرة في وصول لاعبي فريق مصر المقاصة إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.









واضطر لاعبو المقاصة للذهاب لملعب بتروسبورت في المواصلات بعد ساعة ونصف في الأتوبيس لتعطل الطريق بسبب الأمطار الغزيرة.









وأبلغ وليد هويدي لجنة السمابقات بأن الفريق تأخر لمدة ساعة ونصف في الطريق وهناك انباء عن تأجيل المباراة لتقام في الساعة 5:50 بدلا من إقامتها في الساعه 5:30.









كما نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر كتب فيها:









حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار..للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة.