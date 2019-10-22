"سلمان للإغاثة" تعالج 5644 طفلاً سورياً في الزعتري خلال شهر

قدمت عيادات الأطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري الرعاية الطبية الشاملة للأطفال من أبناء الأشقاء السوريين، إذ بلغ إجمالي الذين تلقوا العلاج والمراجعين خلال شهر سبتمبرمن العام 2019، (5644) مستفيداً.





وأشار المدير الإقليمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور بدر السمحان إلى أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعد واحدة من أهم الجهات الصحية، التي تهتم بخدمة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري مع بداية الأزمة السورية.





ولفت السمحان إلى أن العيادات تلقى إقبالا من المرضى اللاجئين في المخيم، عازيا ذلك للثقة للخدمات المقدمة من قبل العيادات، وما توفره لهم من أدوية ومستلزمات طبية ذات جودة عالية.



