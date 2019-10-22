طلب مصيري من زعيم كتالونيا لإسبانيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:26 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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دعا رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كيم تورا، مدريد، اليوم الثلاثاء، إلى فتح محادثات بشأن تقرير المصير للمنطقة الإسبانية المضطربة، بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي استمرت في بعض الأحيان على أحكام بالسجن على تسعة من الزعماء الانفصاليين.

وقال الزعيم المؤيد للاستقلال، كيم تورا، في مؤتمر صحفي: "لن يمنع أي شخص هذا البلد من الاستمرار في التقدم بما يتماشى مع ما يريده مواطنيه ... سندافع دائمًا عن حق تقرير المصير في كتالونيا".

غالبًا ما يستخدم مؤيدو الانفصال الكتالوني عن إسبانيا مصطلح "تقرير المصير" للإشارة إلى القدرة على التصويت في هذا الشأن والتصرف لاحقًا في هذا التصويت.

هزت المنطقة الشمالية الشرقية، الأثرياء، سبع ليال متتالية من الاحتجاجات بعد إدانة تسعة من القادة الانفصاليين الكتالونيين بالفتنة لقيادة محاولة فاشلة لعام 2017 من أجل الاستقلال شملت إجراء استفتاء محظور.

تهدأ الأجواء منذ يوم الأحد، لكن لجان الدفاع عن الجمهورية، وهي مجموعة شاملة من المنظمات المختلفة، دعت إلى اجتماع آخر في وسط برشلونة مساء الثلاثاء.

رفضت الأحزاب الرئيسية في إسبانيا باستمرار الدعوات لإجراء استفتاء على الاستقلال ورفض القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تورا، خلال زيارة سريعة إلى كتالونيا يوم الاثنين، متهما إياه بالفشل في واجبه لاستعادة النظام وإدانة العنف الاحتجاجي.

وحث تورا، سانشيز اليوم الثلاثاء: "على بدء حوار دون شروط ... حيث ستدافع الحكومة الكتالونية عن حقها في تقرير المصير ".

لقد كانت الاضطرابات بمثابة تحدٍ لـ سانشيز، الذي يواجه انتخابات برلمانية متكررة الشهر المقبل، وكذلك للسلطات الإقليمية المؤيدة للاستقلال التي مقرها برشلونة.

وقال "تورا"، إن رفض سانشيز مقابلته أو استقبال مكالماته في الأيام الأربعة الماضية كان "علامة على الازدراء" ، لكنه سيواصل المحاولة للتحدث إلى رئيس الوزراء.

وتكرارًا لموقفه بأنه يدين "كل أعمال العنف"، دعا "تورا" إلى تشكيل لجنة برلمانية كتالونية للنظر في استجابة الشرطة لأعمال الشغب لتحديد المسؤولية.

وكان قد هدد الزعيم الكتالوني كيم تورا يوم الخميس الماضي، بإجراء استفتاء آخر بشأن ما إذا كانت المنطقة يجب أن تنفصل عن إسبانيا.

جاءت تصريحات تورا، الذي يرأس الحكومة الإقليمية، بعد أيام من صدور أحكام بحق تسعة قادة انفصاليين سابقين بالسجن ما بين تسعة و13 عاما لأدوارهم في استفتاء محظور بشأن الاستقلال في عام 2017.

وقال تورا، في البرلمان الإقليمي في برشلونة: "إذا ما صدرت بحقنا أحكام بالسجن مئة عام بسبب إجراء استفتاء، فإن الإجابة واضحة: يجب أن نجري استفتاء آخر بشأن حق تقرير المصير".

وأضاف تورا، أنه "غاضب ومستاء" من الأحكام التي وصفها بأنها "مهزلة كبيرة" و"مهينة".

وتلا حكم المحكمة أيام متتالية عدة من التظاهرات شهدت اشتباكات مع الشرطة، وأصيب أشخاص عدة.

وعارضت القيادة الانفصالية اللجوء للعنف ودعت إلى مظاهرات سلمية.

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مدريد كتالونيا زعيم كتالونيا اسبانيا إسبانيا أسبانيا

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