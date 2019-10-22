انطلاق فعاليات مهرجان الجوف الشبابي بالعروض والأمسيات

تنطلق فعاليات مهرجان الجوف الشبابي "شباب توك"، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة سكاكا، بجوار مركز الرعاية الصحية الأولية بالشلهوب، وذلك برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.





وبين مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح، أن تنظيم المهرجان يأتي بتوجيه مباشر من أمير منطقة الجوف، منوهًا بدعمه لكل الأنشطة الشبابية والفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة.



وأكَّد المريح، أن المهرجان الذي سيستمر إلى مساء يوم الجمعة المقبل، سيشهد برامج وفعاليات عديدة تهم الجميع، وتهدف إلى تهيئة أجواء من المتعة والترفيه؛ حيث يضم جدول الفعاليات تنظيم عروض مسرحية وفنون شعبية، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية والفنون التشكيلية.





وأشار إلى أن المهرجان يدعم المواهب المختلفة لدى الشباب من خلال منصة الموهوبين،والمسابقات الذهنية والألعاب الفكرية، والألعاب الإلكترونية والألعاب الشعبية ,( بطولةالشطرنج ، بطولة البلوت ، بطولة البلايستيشن ‎فيفا).



