أداء شركة "ماكدونالدز" خلال الربع الثالث يخيب أمال المحللين

جائت نتائج أعمال شركة "ماكدونالدز" الفصلية عن الربع الثالث في العام الحالي مخيبة لأمال المحللين حيث حققت صافي أرباح بقيمة 1.607 مليار دولار (2.11 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر الماضية سبتمبر الماضي مقارنة مع 1.637 مليار دولار (2.10 دولار لكل سهم) الأرباح المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتوقعات المحللين أشارت إلى أن نصيب السهم الواحد من الأرباح سوف يبلغ 2.21 دولار في الربع الثالث من 2019.





وسجلت إيرادات "ماكدونالدز" في الربع المنتهي في سبتمبر 5.430 مليار دولار مقابل 5.369 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2018، وتوقع المحللين أن تسجل مبيعات الشركة الأمريكية 5.5 مليار دولار في الربع الماضي.





وكشفت الشركة عن أن مبيعات سلسلة متاجر الغذاء العالمية شهدت نمواً بنسبة 5.9 بالمائة مقابل توقعات تشير إلى زيادة بنحو 5.6 بالمائة، وبما يتعلق بمبيعات المتاجر في الولايات المتحدة فسجلت ارتفاعاً بنحو 4.8 بالمائة في الربع الثالث وهو أقل من توقعات المحللين البالغة نمواً 5.2 بالمائة.





وأعادت الشركة 2.4 مليار دولار إلى المساهمين في هيئة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.





وارتفع سهم "ماكدونالدز" بنسبة 0.6 بالمائة ليغلق جلسة أمس عند مستوى 209.85 دولار لكن فى مستهل تداولات اليوم تراجع بأكثر من 3 بالمائة اليوم.