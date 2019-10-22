بإطلاله رياضية.. أحدث ظهور لأحمد فهمي على "إنستجرام"

يحرص الفنان أحمد فهمي على التواصل مع محبيه من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أحمد مقطع فيديو جديد، ظهر فيه وهو داخل الجيم، ويقوم بأداء بعض التمارين، وحظي الفيديو على إعجابا كببرا من قبل متابعيه.



وطرح فريق "واما"، مؤخرا كليب "شمس بحر"، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً منذ طرحه، ووصل إلى أكثر من مليون مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز" على موقع" يوتيوب" .



وأغنية "شمس بحر" من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز وتم تصويرها فى مدينة إبيزا الإسبانية.



وتعد الأغنية واحدة من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى" الذى تم طرح في موسم الصيف الحالى، وضم 10 أغنيات وهم "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"إسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي".



وتم التعاون فى الألبوم مع ممجموعة من الشعراء هم:" تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنين خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما.





وأوضح الفنان أحمد فهمي مؤخرا ، عن كيفية دخوله مجال التمثيل،وذلك من خلال استضافته فى برنامج صاحبة السعادة حيث ذكر أن المخرج طارق العريان هو الذى نصحه بدخول عالم التمثيل أثناء تصوير كليبات غنائية لفرقة "واما"، وأضاف :"أنه تلقى عرضا لبطولة فيلم "خليج نعمة" ورفض العرض ولكنه وافق بعد إلحاح المنتج مجدي الهواري".



وأضاف أنه دخل عالم التمثيل بعد ذلك وشارك في مسلسل مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بعدما أجرت مداخلة أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري، لتبدي إعجابها به،وأضاف أنه تلقى اتصالا من شخص لبناني يطلب منه المشاركة كمذيع لبرنامج اكتشاف مواهب وصرح أنه رفض الفكرة في البداية ولكنه وافق وطلب منهم أن يتركوه يعمل كما يشاء دون أى تدخل منهم.





وكشف أيضا عن قصة أغنية"حبها في قلبين" أنه كان بحب فتاة، ومحمد نور كان بيحب فتاة أخرى وكان فهمى كل يوم يحادث نور عن ما يحدث بينهم، ونور كان يحادث فهمى عن ما يحدث بينهم أيضا، وأضاف فهمى قائلا :" بعد سنة طلعت هي هي نفس البنت اللي أنا بحبها، وطلعت في الأساس مصاحبة أحمد الشامى".



وأضاف الفنان محمد نور "كانت بتجيب لي أنا وهو نفس السندوتشات.. والسندوتشات كانت مشتركة وعملنا عليها نمرة وروحنا واجهناها إحنا الاتنين"، وأوضح أنهم غنوا بعدها تلك الأغنية".





وأوضح أحمد "فهمي" أن المسئول عن اختيار أغانى الفريق هو نادر حمدى وذلك لثقتهم فى رأيه، وفى حالة وجود خلاف بينهم يلجأون إلى التصويت.



شائعات انفصال "واما"



انتشرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية حول انفصال الفرقة، وعن سر اختفائهم بين عام 2005، وعام 2010، نفى الفنان أحمد فهمي أنهم انفصلوا، وأشار إلى أن كل واحد من أعضاء الفرقة حاول أن يقدم مشروعه الغنائي الخاص بعيدًا عن الفريق، وأوضح أن ما أثار أخبار الانفصال هو تواجدهم الدائم سويًا قبل ذلك.







نبذة عن فرقة "واما"



فرقة "واما" هي واحدة من أبرز الفرق الغنائية مصر، تنتمي إلى جيل التسعينات، وكانت تحمل اسم "بوي بوند"، وذلك عندما انطلقت عام 1998، وتم تغيير الاسم بعد ذلك لـ"واما"، وتتكون من أربعة أعضاء، هم نادر حمدي مغنى وموزع وملحن، وأحمد الشامي مغني وممثل، ومحمد نور مغني وممثل وعازف كمان وملحن، وأحمد فهمي مغني وممثل وعازف كمان.



ألبومات "واما"



صدر للفرقة عدد كبير من ألبومات الناجحة والتي لاقتْ قَبُولًا كبيرًا لدى جمهورهم في مصر، ومن أبرز الألبومات "يا ليل" صدر عام 2003، بعد أن تغير اسم الفريق، و"ياغالي عليا" صدر عام 2005، و"رايحة جاية" طرحته الفرقة عام2010، و"كان ياما كان" الذي طُرح عام2015.



أغاني "واما" السنجيل



قدمت الفرقة عددًا من الأغاني المنفردة، منها "زي ما بحلم"، و"كان نفسي"، و"حال الدنيا"، وبالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية منها "مصر الحبيبة"، و"سينا".

