نشرة حوادث "الفجر": بيان من الداخلية بشأن استغلال الإخوان لقضية "البنا"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:29 م
نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
امين قدرى
Advertisements
Advertisements
شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

القبض على 14 شخصا لإعدادهم لمشاجرة بحلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 14 شخص بالقاهرة بحوزتهم سلاح ناري وزجاجات تحوي مواد سريعة الاشتعال وعدد من العصا الخشبية "شوم" بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر، للتفاصيل اضغط هنا.

الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)
تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، في محافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاته، للتفاصيل اضغط هنا.

ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة سيدة بالإكراه
كثفت الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بتوقف إحدى السيارات وقام قائدها بالادعاء كونه ضابط شرطة، وأنها تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، واستولى منها على (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي)، للتفاصيل اضغط هنا.

ضبط 20 أجنبيا عقب تسللهم بطريقة غير شرعية بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخص يحملون جنسيات أجنبية حال تواجدهم بأسوان عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية، للتفاصيل اضغط هنا.

ضبط 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظور استيرادها بميناء السويس
تمكنت إدارة شرطة موانىء السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (263) كرتونة بداخلها (5،576،120 – خمسة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ومائة وعشرون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأشكال) غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة بالقانون داخل إحدى الحاويات مشمولها (هدايا ومناظر جمالية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء العين السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية، للتفاصيل اضغط هنا.

التحقيق مع خادمة لسرقتها منزل مدير شركة
فتحت نيابة مصر القديمة، التحقيق مع خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية و40 ألف جنيه من منزل مدير بإحدى الشركات الخاصة، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للتفاصيل اضغط هنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة حوادث الفجر حوادث الفجر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ 37 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ ساعتين

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 18 ساعة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 15 ساعة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ ساعة و 15 دقيقة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الظهور الأول لأسرتها.. الفنانة الكويتية حياة الفهد الأكثر بحثًا في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status