استعراض عضلات من بايرن ميونيخ ضد أوليمبياكوس

يستعد ملعب كارايساكي، لإستضافة المباراة المرتقبة التي ستجمع بايرن ميونيخ ضد اوليمبياكوس، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .





حلم الصدارة يراود بايرن ميونيخ ضد أولبيمياكوس

ويدخل بايرن ميونيخ ضد أوليمبياكوس مباراة اليوم، بهدف الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، من أجل مواصلة سطوته على المجموعة، والابتعاد بالصدارة.





حيث تمكن العملاق البافاري من الفوز على النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، قبل أن تتمكن كتيبة بايرن ميونيخ من تسجيل انتصار تاريخي على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن.

ليأمل بايرن ميونيخ ضد أوليمبياكوس في مواصلة استعراض عضلاته خلال دور المجموعات والحصول على أولى بطاقات التأهل مبكرًا .





التشكيل المتوقع لكتيبة بايرن ميونخ ضد أوليمبياكوس:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع : جوشوا كيميتش، بافارد، سولي، لوكاس هيرنانديز .

خط الوسط: خافي مارتينيز، ألكانتارا، فيليب كوتينيو .

خط الهجوم : سرجي جنابري ، روبرت ليفاندوفيسكي، كينجسلي كومان .