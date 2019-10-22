بـ"6 كيلو حشيش".. حبس "ديلر إمبابة" 4 أيام على ذمة التحقيقات



وكانت بدأت النيابة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، وكان يروجها على عملائه بمنطقة إمبابة، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول.



وتعود بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة إمبابة معلومات مفادها اتجار مسجل خطر في الحشيش، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستصدار إذن النيابة العامة تم إعداد مامورية داهمت أماكن تردده وأسفرت عن ضبطه وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات - فرد محلي الصنع وطلقة من ذات العيار - هاتف محمول -مبلغ مالي).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتجاره في الحشيش، وكان بحوزته 24 طربة حشيش وزنت ب6 كيلو حشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات.