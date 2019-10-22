الكاف يخطر المصري بملعب مباراته أمام بطل سيشل

تلقى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، خطابا رسميا اليوم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يخطره خلالها باختيار ملعب لينيتيه بجزيرة سيشل لاستضافة مباراة الفريق أمام كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب ملحق دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.



"المصري يتأهل على حساب ماليندي"



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، تأهل على حساب ماليندي بطل زينجبار، في الدور الأول.



"المصري ضيفا على بطل سيشل"



ومن المقرر أن يحل المصري ضيفا على كوت دي أور بطل سيشل، في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة، يوم الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.



"المصري يعود للإنتصارات بالدوري"



وكان الفريق البورسعيدي، حقق فوزا على إف سي مصر، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب الجيش بالسويس، بالجولة الرابعة للدوري العام.



وجاء فوز المصري، ليعيد الفريق إلى سكة الإنتصارات مرة أخرى، عقب الهزيمة من مصر المقاصة، بالجولة السابقة من المسابقة.



"المصري يعلن تمسكه بإستمرار جلال"



وأعلن مجلس المصري، تمسكه بإستمرار إيهاب جلال المدير الفني، في منصبه الفني حتى نهاية الموسم، ليغلق باب الشائعات أمام رحيله بالوقت الحالي.