الطقس اليوم.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة وتعلن بدء الشتاء مبكرا (صور)

شهد الطقس اليوم، حالة من عدم الاستقرار، وخاصة في محافظات الوجه البحرى والقاهرة، حيث انخفضت درجة الحرارة في طقس اليوم، ليسود طقس بارد مصحوب بسقوط الأمطار.





والطقس اليوم بارد فى بعض المناطق مصحوب بتغير فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، بينما يصبح الطقس اليوم معتدلًا على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تشهد اعتدالا فى الطقس اليوم، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة فى الطقس اليوم، إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





ودرجة الحرارة اليوم، كالتالي:





الصغرى العظمى





القاهرة 22 29

شبين الكوم 21 29

طنطا 21 28

دمنهور 20 27

الإسكندرية 21 27

بلطيم 21 27

مطروح 22 26

السلوم 21 26

سيوة 21 28

بورسعيد 22 26

دمياط 22 26

الزقازيق 21 29

الإسماعيلية 20 29

السويس 20 29

العريش 20 26

رفح 20 26

رأس سدر 22 31

نخل 13 27

نويبع 24 30

طابا 22 27

كاترين 14 25

الطور 22 30

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 23 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 21 29

بنى سويف 21 29

المنيا 19 30

أسيوط 20 30

سوهاج 20 32

قنا 21 34

الأقصر 21 35

أسوان 23 36

أبوسمبل 24 36

الوادى الجديد 23 34

شلاتين 26 34

أبو رماد 26 33

حلايب 28 32

رأس حدربة 28 32



