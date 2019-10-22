14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:49 م
طقس اليوم
طقس اليوم
تصوير ولاء غنيم
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شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجة الحرارة، ليسود طقس اليوم بارد على معظم الأنحاء، حيث شهد الطقس اليوم، حالة من عدم الاستقرار، وخاصة في محافظات الوجه البحرى والقاهرة، وانخفضت درجة الحرارة في طقس اليوم، ليسود طقس بارد مصحوب بسقوط الأمطار.

ورصدت الفجر، حالة الطقس اليوم بمحافظة القاهرة والجيزة، والتقطت صورا لجامعة القاهرة.

والطقس اليوم بارد فى بعض المناطق مصحوب بتغير فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، بينما يصبح الطقس اليوم معتدلًا على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تشهد اعتدالا فى الطقس اليوم، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة فى الطقس اليوم، إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجة الحرارة اليوم، كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 29
شبين الكوم 21 29
طنطا 21 28
دمنهور 20 27
الإسكندرية 21 27
بلطيم 21 27
مطروح 22 26
السلوم 21 26
سيوة 21 28
بورسعيد 22 26
دمياط 22 26
الزقازيق 21 29
الإسماعيلية 20 29
السويس 20 29
العريش 20 26
رفح 20 26
رأس سدر 22 31
نخل 13 27
نويبع 24 30
طابا 22 27
كاترين 14 25
الطور 22 30
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 33
مرسى علم 24 32
الفيوم 21 29
بنى سويف 21 29
المنيا 19 30
أسيوط 20 30
سوهاج 20 32
قنا 21 34
الأقصر 21 35
أسوان 23 36
أبوسمبل 24 36
الوادى الجديد 23 34
شلاتين 26 34
أبو رماد 26 33
حلايب 28 32
رأس حدربة 28 32
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
14 صورة ساحرة لجامعة القاهرة بعد هطول الأمطار
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