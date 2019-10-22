أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2019

شهدت الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الرياضية الساخنه، والتى يبرزها الفجر الرياضي ، وتعد أبرز أحداث الرياضة المصرية اليوم هى أزمة بطولة الدوري المصري ورفض الأهلي لعب مباراته أمام الجونة ومطالبة نادي بيراميدز بالعدالة التحكيمية.





يقدم "الفجر الرياضي" نشرة بأهم أخبار الرياضة المصرية اليوم.





الأهلي يرفض لعب مباراة الجونة بالدوري ويقرر عدم السفر





قرر النادي الأهلي عدم السفر للغردقة لمواجهة الجونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، بسبب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بعدم لعب مباريات الدوري المصري إلا عندما يواجه نادي الزمالك.





موعد مبدئي لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك





تبحث لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد جديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة، حتي تستمر بطولة الدوري وتنتهي الأزمة القائمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، وتحدد أول أيام ديسمبر كموعد مبدئي لمباراة القمة





حل وحيد لإنهاء أزمة بطولة الدوري المصري





وتتجه النيه داخل اتحاد الكرة المصري لتأجيل مباريات بطولة الدوري المصري، لبعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر، من أجل تفادي الصدام مع الأهلي الذي قرر عدم لعب مبارياته ببطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك.





طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي غداً





يصل غداً الأربهاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي والمقرر إقامتها يوم الخميس علي ملعب السلام، ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.





وطاقم التحكيم مكون من : الكاميرونى أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من ايفيس جاى نوبى مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثانى وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغانى محمدوا نور الدين.





بيراميدز يطالب بالعدالة ويؤكد ما حدث غير مقبول ولن يتم السكوت عنه





عبر نادي بيراميدز اليوم عبر ممدوح عيد المدير التنفيذى للناجي، عن إستيائه من اتحاد الكرة المصري، مطالباً من الاتحاد مراعاة مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وتمثيل مصر ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وأيضاً عبر في بيان رسمي عن غضبه من الأخطاء التحكيمية.





بركات يعلن حصر الإختيارات خلال الفترة المقبلة





أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني انه تم الإستقرار 40 لاعب للإختيار والمفاضلة بينهم خلال الفترة القادمة، للمشاركة أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون ومنتخب جزر القمر في التصفيات أيضاً.



