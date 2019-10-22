صدمة في السد قبل ساعات من مواجهة الهلال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:26 م
الهلال والسد
الهلال والسد
أميرة فطيم
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف عبدالكريم حسن مدافع فريق السد القطري لمدة خمسة أشهر قادمة، وغيابه عن مواجهة اليوم ضد الهلال، وتغريمه 5000 دولار.

وأوضح الاتحاد الآسيري قرر ايقاف عبدالكريم حسن؛ بسبب دخوله في اشتباك مع الحكم الدولي أحمد الكاف، خلال مباراة الذهاب بين السد والهلال، والتي انتهت بفوز الزعيم بأربع أهدف مقابل هدف، بدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويستعد السد القطري لمواجهة الهلال اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم سواء على المستوى المحلي أو الآسيوى؛ حيث استطاع الزعيم أن يحقق فوزا ثمينا على السد في عقر داره، بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب، بعد تخطي دور المجموعات التي تصدرها برصيد 13 نقطة، وإقصاء الأهلي في دور الـ16 بنتيجة 4-3 من إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ثم هزيمه الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة 3-1.


أما محليا استطاع الهلال أن يحقق الفوز على نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة ، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويتشابه السد مع الزعيم في سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها منذ بداية دوري أبطال آسيا 2019، حيث احتل السد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ونجح في هزيمه الدحيل بنتيجة 4-2 من آجمالي نتيجة مبارتي الذهاب والإياب، ثم يتلقى بعد ذلك هزيمه قاسية أمام النصر بهدفين لهدف، في ربع النهائي، ليعوض هذه الخسارة بالانتصار في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز بذلك مكانا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
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