طارق السيد: أحمد زيزو لاعب جوكر وصعب تكراره في الملعب



وتولى طارق السيد تدريب أحمد زيزو قبل عدة مواسم عندما كان على رأس تدريب فريق المنيا وشارك زيزو في بداية فترة الإعداد لتجهيز نفسه للموسم الجديد والعودة إلى أوروبا.



وأشار طارق إلى أن زيزو لاعب يناسب الزمالك كثيرًا ويمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب سواء الجناحين أو وسط الملعب، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن تتوافر تلك المواصفات في أي لاعب يمكن أن يحل أي مشكلة فنية للفريق داخل المستطيل الأخضر.



وكان الزمالك قد تعاقد مع أحمد زيزو في يناير الماضي بناء على طلب جروس والذي شاهد أكثر من مباراة له وأشاد بمستواه، ورغم رحيل السويسري واستقدام جهاز فني جديد لكن اللاعب نجح في إثبات نفسه وفرض إسمه بالتشكيل الأساسي رغم كتيبة النجوم والصفقات الجديدة الموجودة داخل الفريق حاليًا.



وشدد على أن زيزو لم يرهب اللعب للزمالك من ناحية الضغوطات والجماهير بل على العكس بمثابة مصدر إيجابي له ومنح اللاعبين دفعة كبيرة.



وتوقع طارق السيد انضمام أحمد زيزو للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة والحصول على فرصته في ظل رغبة حسام البدري المدير الفني للفراعنة بالاعتماد على وجوه جديدة والإحلال في التشكيل للوصول إلى أفضل توليفة بسبب رغبته في استبعاد بعض العناصر التي باتت غير مجدية.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.



وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.



وجاء الفوز على المقاولون ليمنح الفريق دفعة معنوية بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة التي سبقتها واهتزاز الثقة لدى اللاعبين بشكل كبير.



أشاد طارق السيد نجم الزمالك السابق بقدرات وإمكانيات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق والذي قدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة ونجح في إثبات نفسه مع الفريق بشكل كبير.