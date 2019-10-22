الترسانة تنهي التعاقد مع علاء ميهوب بالتراضي

قرر النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادى الترسانة الرياضى والمشرف العام على كرة القدم؛ إنهاء التعاقد مع كابتن علاء ميهوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضى علي إن يستمر الجهاز الفنى الحالى.

ويتكون الجهاز من :

كابتن كريم حسن شحاتة - مدير الكرة

كابتن مؤمن عبدالغفار - مدير فنى

كابتن وائل الجميل - مدرب عام

كابتن عصام محمود - مدرب حراس مرمى





وذلك لحين التعاقد مع مدير فنى جديد كما يتوجه مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى بخالص الشكر للكابتن علاء ميهوب وذلك على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة مع الفريق.