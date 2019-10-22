لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر





عروض كارفور

قدمت سلاسل محلات كارفور مجموعة العروض الاسبوعية الجديدة تحت شعار "من غير فكة" والتى تشمل الكثير من السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية الهامة التى يحتاج اليها المستهلك وبدأ عروض كارفور الاسبوعية الجديدة من يوم أمس الموافق 21 أكتوبر 2019 وتستمر حتى 3 نوفمبر 2019 المقبل، ونستعرض فيما يلى أهم ما جاء في كتالوج عروض كارفور بجميع فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية وتمثلت فيها يلي:









شمل كتالوج عروض كارفور خلال الاسبوع الحالة الكتير من المنتجات مثل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية والكمبيوترات، والكثير من المنتجات والمستلزمات والسلع والأدوات المنزلية.، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض ايضا الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن والأجبان الزيت والسكر والأرز ، تشمل عروض كارفور على السلع الغذائية كالفواكه والخضار والمكسرات وكذلك الأدوات المدارس بأسعار تنافسية تناسب الكثير من المستهلكين.



