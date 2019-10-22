لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:11 م
عروض كارفور
عروض كارفور
Advertisements
Advertisements

 عروض كارفور
قدمت سلاسل محلات كارفور مجموعة العروض الاسبوعية الجديدة تحت شعار "من غير فكة" والتى تشمل الكثير من السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية الهامة التى يحتاج اليها المستهلك وبدأ عروض كارفور الاسبوعية الجديدة من يوم أمس الموافق 21 أكتوبر 2019 وتستمر حتى 3 نوفمبر 2019 المقبل، ونستعرض فيما يلى أهم ما جاء في كتالوج عروض كارفور بجميع فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية وتمثلت فيها يلي:


 شمل كتالوج عروض كارفور خلال الاسبوع الحالة الكتير من المنتجات مثل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية والكمبيوترات، والكثير من المنتجات والمستلزمات والسلع والأدوات المنزلية.، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض ايضا الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن والأجبان  الزيت والسكر والأرز ، تشمل عروض كارفور على السلع الغذائية كالفواكه والخضار والمكسرات وكذلك الأدوات المدارس بأسعار تنافسية تناسب الكثير من المستهلكين.

لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر

عروض كارفور على السلع المنزلية
جاءت اهم عروض كارفور خلال شهر اكتوبر 2019 على الهواتف المحمولة والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات  على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والأدوات المنزلية.


لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
لأول مرة عروض كارفور من غير فكة.. تعرف على أحدث تخفيضات كارفور الأسبوعية خلال شهر اكتوبر
 عروض كارفور على السلع الغذائية
تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من اهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.


Advertisements

أخبار تهمك

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 40 دقيقة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status