السعودية تسلم الدفعة الأولى من تصاريح الإقامة المتميزة الشهر المقبل

من المتوقع أن تقدم المملكة العربية السعودية الدفعة الأولى من تصاريح الإقامة المتميزة في منتصف نوفمبر.



وأعلنت الحكومة السعودية في يونيو أنها ستبدأ في تلقي الطلبات لأولئك الذين يرغبون في الحصول على إقامة خاصة من خلال منصة إلكترونية شاملة "SAPRC".



وتوفر الإقامة المميزة خيارين: الأول: الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، التي حصل عليها مقدم الطلب بعد تلبية المتطلبات القانونية، ودفع مبلغ 800.000 ريال سعودي (213.000 دولار) لمرة واحدة؛ والثاني، إقامة قابلة للتجديد لمدة عام واحد، والتي يتلقاها مقدم الطلب بعد استيفاء الشروط القانونية ودفع 100000 ريال سعودي (27000 دولار) في السنة.



وتوفر الإقامة المتميزة أيضًا العديد من المزايا، بما في ذلك امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، وممارسة الأعمال التجارية، والاستفادة من العقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، وجلب عاملات المنازل، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى الحرية للخروج والعودة إلى المملكة العربية السعودية.



وبالنسبة لشروط الحصول على الإقامة، تشمل تلك جواز السفر ساري المفعول لمقدم الطلب، الذي يجب أن يكون أكبر من 21 عامًا، وسجل جنائي نظيف وإثبات الملاءة المالية وتقريرًا صحيًا عن حالة مقدم الطلب، يثبت أنه ليس لديه أي أمراض معدية.

