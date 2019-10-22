وزير الداخلية العراقي: مقتل قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية أثناء عملية ضد داعش

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:11 م
القوات العراقية
القوات العراقية
وكالات
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أعلن وزير الداخلية العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد الفرقة الرابعة - شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي أثناء التصدي لاعتداء من قبل مسلحي داعش.


وانطلقت عملية عسكرية واسعة ضد داعش في مناطق ديالى ونينوى بالعراق.

 

وأطلق الجيش العراقي، منذ أسبوعين، عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش وتطهير جبال مال ويران في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

 

وذكر عبد المهدي حينها، أن العمليات ستستمر لعدة أيام، وأطلق عليها "إرادة النصر"، وقال إنها لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق.

 

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أيضَا في ذات التوقيت، انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، التي تستهدف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي لتطهير مناطق تقع بين محافظات شمال العراق وغربه وصولاً إلى الحدود مع سوريا.

 

مراحل متعددة متلاحقة

وقد حققت المرحلة الأولى من العملية أهدافها، بتدمير العديد من المخابئ والمواقع التابعة لـ"داعش"، وانطلقت بعدها بأيام المرحلة الثانية بمشاركة وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، التي انتهت بتدمير عدة مواقع للتنظيم الإرهابي.

 

ثم انطلقت الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة التي تتبع للجيش، واستمرت 5 أيام عثرت فيها القوات الأمنية وقتها على معمل تفخيخ يحتوي على 11 عبوة مضادة للدروع، و4 صمامات هاون عيار 120 ملم، و5 كيلوغرامات من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، مشيرة إلى أنه "تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر".

 وأشارت مصادر إلى أن نشاط "داعش" زاد بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمالا) والأنبار (غربا)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

 

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرقا)، وكركوك وصلاح الدين (شمالا)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

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وزير الداخلية العراقي عملية ضد داعش داعش العراق

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