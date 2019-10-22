الزمالك يتمسك بـ"الثنائي المجمد"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:13 م
كريم بامبو
كريم بامبو
هاني عصام
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حسم مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي مصير الثنائي كريم بامبو وإسلام جابر قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عدم مشاركتهما في الفترة الماضية.


وتعاقد الزمالك مع بامبو مطلع الموسم الجاري بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي اشترى النادي إسلام جابر من المقاصة بعد إنتهاء إعارته لصفوف الداخلية.


وجاء قرار الإدارة بالتمسك ببقاء الثنائي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم التفريط فيهما خلال يناير المقبل مهما كانت العروض لهما بسبب الرغبة في مشاركتهما وتقييمهما داخل المستطيل الأخضر.


وشارك بامبو لدقائق قليلة مع الزمالك منذ بداية الموسم، في الوقت الذي لم يحصل إسلام جابر على فرصته بشكل نهائي مع الفريق حتى الآن.


ويضع مسئولو الزمالك ثقة كبيرة في الثنائي والتوقع بتألقهما حال الحصول على فرصة مع الفريق في الفترة المقبلة وإثبات أنفسهما داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن التعاقد معهما من البداية جاء عن قناعة كاملة بقدراتهما، ويرفض رئيس النادي تكرار تجربة الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق والذي استبعد بعض اللاعبين عن المشاركة لفترة طويلة وهو ما أثر عليهما بشكل سلبي وأدى لتراجع المستوى مما أدى إلى رحيلهما في نهاية الأمر وعلى رأسهم أيمن حفني الذي رحل لصفوف مصر للمقاصة، وأحمد مدبولي الذي انضم إلى الإسماعيلي.


ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.


وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.


وجاء الفوز على المقاولون ليمنح الفريق دفعة معنوية بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة التي سبقتها واهتزاز الثقة لدى اللاعبين بشكل كبير.



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