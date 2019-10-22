زوجي يمارس العادة السرية ويشاهد أفلام إباحية ماذا أفعل؟ "الإفتاء" تُجيب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:13 م
الشيخ عبد الله العجمي
الشيخ عبد الله العجمي
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، جاء فيه حكم ارتداء المرأة للجوارب من عدمه.

وعقب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الشافعية يتحدثون عن وجوب ستر ظاهر القدم، والحنفية لا يجيبوا ذلك، وإذا ارتدت الجوارب فهو أفضل".

وفي سؤال آخر عن هل يشعر الميت بزيارة القبر، أكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيارة القبر أمر مستحب يأنس بها الميت وينتظرها كما ينتظرها الأحياء، وهي تذكر بالآخرة.

وحول حكم قراءة القرآن أمام المقابر، قال "العجمي"، إن قراءة القرآن في القبور ليست حرام فهي ذكر لله بقصد وهب الثواب للميت وهذا جائز شرعًا.

وقالت سيدة، إن زوجي يمارس العادة السرية، ويشاهد أفلام إباحية، فماذا أفعل، ليعقب مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "عليكي أن تواجهيه وتنصحيه نصحا رقيقا، وتبحثي في  أسباب ذلك، حتى إن وصل الأمر للعلاج النفسي".
Advertisements

أخبار تهمك

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ أقل من نصف ساعة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status