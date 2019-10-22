زوجي يمارس العادة السرية ويشاهد أفلام إباحية ماذا أفعل؟ "الإفتاء" تُجيب



وعقب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الشافعية يتحدثون عن وجوب ستر ظاهر القدم، والحنفية لا يجيبوا ذلك، وإذا ارتدت الجوارب فهو أفضل".



وفي سؤال آخر عن هل يشعر الميت بزيارة القبر ، أكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيارة القبر أمر مستحب يأنس بها الميت وينتظرها كما ينتظرها الأحياء، وهي تذكر بالآخرة.



وحول حكم قراءة القرآن أمام المقابر، قال "العجمي"، إن قراءة القرآن في القبور ليست حرام فهي ذكر لله بقصد وهب الثواب للميت وهذا جائز شرعًا.



وقالت سيدة، إن زوجي يمارس العادة السرية، ويشاهد أفلام إباحية، فماذا أفعل، ليعقب مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "عليكي أن تواجهيه وتنصحيه نصحا رقيقا، وتبحثي في أسباب ذلك، حتى إن وصل الأمر للعلاج النفسي".



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، جاء فيه حكم ارتداء المرأة للجوارب من عدمه.