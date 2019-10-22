باريس سان جيرمان يستعد لوضع قدم في دور الـ16 ضد كلوب بروج

يستعد ملعب جان بريدل لإستضافة المباراة المرتقبة التي ستجمع باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج البلجيكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





باريس سان جيرمان يسعى لحجز بطاقة التأهل الأولى ضد كلوب بروج

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بهدف إحراج الفريق البلجيكي على ملعبه ووسط جماهيره، واقتناص نقاط المباراة الثلاث، من أجل تحقيق العلامة الكاملة والوصول للنقطة 9 على رأس المجموعة الأولى.





وتأتي رغبة أبناء العاصمة الفرنسية في الفوز من أجل وضع قدم أولى في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث سيبتعد بفارق 7 نقاط كاملة عن إقرب ملاحقيه كلوب بروج، و 5 نقاط كاملة عن ريال مدريد أو جلطة سراي التركي حال نجاح أحدهما في الفوز على الأخر خلال مباراة الليلة .





تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد كلوب بروج

ومن المتوقع أن يدخل توماس توخيل مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: كيلور نافاس.





خط الدفاع : توماس مونييه، تياجو سيلفا، ماركينيوس، خوان بيرنات .

خط الوسط: فيراتي، إدريسا جانا جايي، أنخيل دي ماريا .

خط الهجوم : كيليان مبابي، إيكاردي، سارابيا .