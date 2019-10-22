"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:12 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الفجر السعودي
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زار عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، معرض "العلا، واحة العجائب في الجزيرة العربية"، حيث كان في استقباله رئيس المعهد جاك لانغ والمدير العام للمعهد الدكتور معجب الزهراني، الذي يستضيفه معهد العالم العربي في باريس.

وتجول "الجبير" الداخل المعرض، واطلع على القطع الأثرية النادرة التي تعد من روائع الآثار والتراث الحضاري من منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، المندرج في إطار طموحات المملكة على الانفتاح على العالم.

واستقبل وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، حيث استعرض الجانبان، مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

وتقوم العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية على مصالح استراتيجية مشتركة تتمثل في حفظ الأمن في المنطقة المضطربة وبذل جهود مشتركة لمحاربة الإرهاب والتقاء وجهات النظر بشأن الأزمات في المنطقة. 

وتًعدّ الزيارات الرسمية الثنائية المنتظمة خير دليل على متانة الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. فهي تتيح تعميق الحوار بين البلدين بشأن هذه القضايا، وتوفر إطارًا موثوقًا به لمناقشة المسائل التي تحرص عليها فرنسا كاحترام حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، وخاصة حرّيات المرأة، فضلًا عن اللجوء إلى تنفيذ عقوبة الإعدام.

الزيارات الأخيرة
5 يناير 2018: زيارة وزير الشؤون الخارجية السعودي السيد عادل الجُبير إلى باريس.

15نوفمبر 2017: زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان إلى الرياض.

9 نوفمبر 2017: زيارة رئيس الجمهورية إلى الرياض.

6 أكتوبر 2017: زيارة وزير الشؤون الخارجية السعودي السيد عادل الجُبير إلى باريس.

24 يناير 2017: زيارة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد جان مارك إيرولت إلى الرياض.

تعليم اللغة الفرنسية:

تضطلع ثلاث مدارس بتدريس اللغة الفرنسية في المملكة العربية السعودية، مدرسة في الرياض تابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج ومدرستان في جدّة والخُبر تابعتان للبعثة العلمانية الفرنسية، وتضمّ هذه المدارس ما يقارب 3200 تلميذ.

وأنشئ فرع الأليانس فرانسيز في السعودية في أكتوبر 2010 من أجل تأطير نشاط مراكز تعليم اللغة الفرنسية الثلاثة القائمة في المملكة في الرياض وجدة والخُبَر. 

وصنّفت السلطات السعودية الأليانس فرانسيز مركزًا ثقافيًا في عام 2016، ومُذّاك بات بإمكانها تنظيم فعاليات ثقافية مع مراعاة مبدأ عدم الاختلاط بين الجنسين.

ويُتاح أيضًا تعليم اللغة الفرنسية في مدارس سعودية خاصة في الرياض وجدّة، فهي تدرّس المنهاج الدراسي الفرنسي (إجراء امتحانات الشهادة الفرنسية في المدرسة الفرنسية في الرياض أو جدّة) أو تعلّم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية (شهادة دراسة اللغة الفرنسي (DELF) أو شهادة معمّقة باللغة الفرنسية (DALF)).

أمّا في ما يخصّ التعليم الجامعي، فثمة ثلاث جامعات تضمّ أقسامًا لتدريس اللغة الفرنسية.

"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
"الجبير" يزور معرض العلا واحة العجائب في باريس
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الكلمات المفتاحية

معرض العلا فرنسا باريس السعودية الجبير

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