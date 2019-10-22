للشهر التاسع على التوالي.. تراجع أسعار المستهلكين في السعودية خلال سبتمبر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:01 م
اسعار المستهلكين في السعودية
اسعار المستهلكين في السعودية
Advertisements
Advertisements

أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في السعودية في سبتمبر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، للشهر التاسع على التوالي ولكن بوتيرة هي الأبطأ هذا العام، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.7% مقارنة بتراجع بـ 1.1% في الشهر السابق، فيما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.2% على أساس شهري.

وتوقع  صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير في السعودية بنسبة 2.9% هذا العام، فيما توقع نمو الاقتصاد السعودي  بـ0.2 %، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد انخفاض سنوي بنسبة 1.1% في أغسطس.

ويعود تراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى خفوت تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بهدف زيادة الإيرادات الحكومية، ويهدأ اتجاه انكماش الأسعار تدريجيا في ظل نجاح خطة الحكومة السعودية لتدعيم القطاع غير النفطي.

وتعتقد "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية، أن التضخم الرئيسي سيرتفع تدريجيا فيما تبقى من العام قبل أن يعود إلى النطاق الإيجابي في بداية 2020".

 من جانبه قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية 2.9% هذا العام لكنه خفض تقديراته للنمو الإجمالي في تقرير صدر حديثا إلى 0.2% هذا العام لأسباب أهمها خفض الإنتاج النفطي.

Advertisements

أخبار تهمك

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status