للشهر التاسع على التوالي.. تراجع أسعار المستهلكين في السعودية خلال سبتمبر
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:01 م
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أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في السعودية في سبتمبر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، للشهر التاسع على التوالي ولكن بوتيرة هي الأبطأ هذا العام، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.7% مقارنة بتراجع بـ 1.1% في الشهر السابق، فيما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.2% على أساس شهري.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير في السعودية بنسبة 2.9% هذا العام، فيما توقع نمو الاقتصاد السعودي بـ0.2 %، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد انخفاض سنوي بنسبة 1.1% في أغسطس.
ويعود تراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى خفوت تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بهدف زيادة الإيرادات الحكومية، ويهدأ اتجاه انكماش الأسعار تدريجيا في ظل نجاح خطة الحكومة السعودية لتدعيم القطاع غير النفطي.
وتعتقد "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية، أن التضخم الرئيسي سيرتفع تدريجيا فيما تبقى من العام قبل أن يعود إلى النطاق الإيجابي في بداية 2020".
من جانبه قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية 2.9% هذا العام لكنه خفض تقديراته للنمو الإجمالي في تقرير صدر حديثا إلى 0.2% هذا العام لأسباب أهمها خفض الإنتاج النفطي.
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