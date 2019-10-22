للشهر التاسع على التوالي.. تراجع أسعار المستهلكين في السعودية خلال سبتمبر





أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في السعودية في سبتمبر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، للشهر التاسع على التوالي ولكن بوتيرة هي الأبطأ هذا العام، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.7% مقارنة بتراجع بـ 1.1% في الشهر السابق، فيما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.2% على أساس شهري.





وتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير في السعودية بنسبة 2.9% هذا العام، فيما توقع نمو الاقتصاد السعودي بـ0.2 %، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد انخفاض سنوي بنسبة 1.1% في أغسطس.