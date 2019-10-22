غلق مستشفى خاص بالشرقية بعد العثور على أدوية منتهية الصلاحية (التفاصيل)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:06 م
مضبوطات
مضبوطات
إسلام علي
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أغلق الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية، مستشفى خاص بمدينة الزقازيق؛ وذلك لعمله دون ترخيص وضبط به أدوية مهربة وأخرى ممنوع حيازتها، وأدوية منتهية الصلاحية بمخزن سري تابع له.

وأكد وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن مديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وإدارة العلاج الحر، شنت حملة تفتيشية مفاجئة على مستشفى خاص تعمل دون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن اكتشاف مخبأ سري داخل المستشفى، وضبط به عدد 4615 "قرص – عبوة – وحدة – زجاجة"، من الأدوية والمستلزمات الطبية ممنوع حيازتها، وأدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير في مكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مجهولة المصدر.

وكما تم ضبط كميات كبيرة من العينات الطبية المجانية غير مسموح بيعها والبعض منها منتهي الصلاحية، جرى غلق المستشفى؛ وذلك لعمله دون ترخيص، تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة ثان الزقازيق.
غلق مستشفى خاص بالشرقية بعد العثور على أدوية منتهية الصلاحية (التفاصيل)
غلق مستشفى خاص بالشرقية بعد العثور على أدوية منتهية الصلاحية (التفاصيل)
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غلق مستشفى خاص الشرقية ادوية منتهية الصلاحية

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