نائب محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

ترأس المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان والتي عقدها بحضور المقدم أحمد رفاعي، نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، ونشوى الطحاوي، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، والدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية، ومها الحفناوي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية.



وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية لمحافظة الإسماعيلية والتى تتوافق مع الطبيعة الديموجرافية للمحافظة، ما تم استعراض انجازات الربع السنوى للفترة من بداية شهر أبريل الماضى وحتى نهاية شهر يونيه 2019.



وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لا تدخر وسعا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لإستراتيجية الخطة القومية للسكان باعتبار أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التى تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية.. الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.



كما أكد على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية فى حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية.



وخلال الاجتماع أشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود جميع أعضاء فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية كما أشاد بما تم تحققيه فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال العامين الماضيين وارتفاع مستوى الوعى لدى مواطنى المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى.



يأتي ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لمواجهة قضية الزيادة السكانية التى تلتهم كافة محاور التنمية وباعتبارها أحد أهم القضايا القومية.

