نائب محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:06 م
اللقاء
اللقاء
هشام إسماعيل
Advertisements
Advertisements
ترأس المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان والتي عقدها بحضور المقدم أحمد رفاعي، نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، ونشوى الطحاوي، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، والدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية، ومها الحفناوي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية لمحافظة الإسماعيلية والتى تتوافق مع الطبيعة الديموجرافية للمحافظة، ما تم استعراض انجازات الربع السنوى للفترة من بداية شهر أبريل الماضى وحتى نهاية شهر يونيه 2019.

وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لا تدخر وسعا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لإستراتيجية الخطة القومية للسكان باعتبار أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التى تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية.. الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

كما أكد على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية فى حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية.

وخلال الاجتماع أشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود جميع أعضاء فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية كما أشاد بما تم تحققيه فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال العامين الماضيين وارتفاع مستوى الوعى لدى مواطنى المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى.

يأتي ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لمواجهة قضية الزيادة السكانية التى تلتهم كافة محاور التنمية وباعتبارها أحد أهم القضايا القومية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ نصف ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status