"صحة النواب" تعقد اجتماعا للاستماع لسياسة الوزارة في المرحلة المقبلة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:06 م
بوابة الفجر
إسلام شعراوي
Advertisements
Advertisements
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماع اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى سياسة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة بحضور وزيرة الصحة.

وقال العمارى، رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت 149 اجتماعا خلال الفترات السابقة نتج عنها العديد من التوصيات التى رأت اللجنة أنها لم تفعل بالرغم من متابعتها لها، حتى وإن جاءت بعض الردود والتى لم تكن على المستوى المطلوب لأبناء هذا الشعب الذى نمثله، فنحن بالفعل من نواجه الشارع المصرى، مؤكدًا أنه من المشكلات التى ناقشناها هى الحضانات، وعدم كفاية أسرة الرعاية المركزة، ونقص عدد الأطباء والارتقاء بهم ماديا واجتماعيا، وعدم استكمال إحلال وتجديد بعض المستشفيات والوحدات الصحية، مما أثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية، ونقص بعض الأدوية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة،والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ نصف ساعة

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

غدًا.. مجلس النواب يناقش تقارير إصدار قانون حماية المستهلك

رئيس ملجس النواب يحيل تعديلات قانون الشرطة للجنة الدفاع

البرلمان يحيل قرض نصف مليار جنيه لإصلاح التعليم إلى اللجنة التشريعية

غدًا.. "حقوق إنسان البرلمان" تناقش دور وزارة السياحة في تطبيق معايير حقوق الإنسان

غدًا.. لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تناقش قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

غدًا.. "سياحة النواب" تناقش مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status