"مدبولي" يستعرض توجيهات الرئيس بإتاحة مستشفيات حكومية للجامعات الخاصة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:06 م
بوابة الفجر
يحي حلمي
Advertisements
Advertisements
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ورؤساء عدد من الجامعات الخاصة لعرض توجيهات الرئيس بعقد "توءمة" بين وزارتي الصحة، والتعليم العالي، وبعض الجامعات الخاصة، للاستفادة بعدد من المستشفيات الحكومية، عن طريق إتاحتها للجامعات الخاصة كمستشفيات جامعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الهدف من هذا الاجتماع هو تشجيع الجامعات الخاصة على إنشاء كليات للطب، بهدف زيادة عدد الخريجين، فمصر بها احتياج لعدد كبير من الأطباء، ونحن ندرك أن ذلك مرتبط بالبنية الأساسية الموجودة، سواء في المستشفيات أو غيرها، ولذا نعمل على تشجيع الجامعات الخاصة على افتتاح كليات للطب، وكان العائق الأساسي أمام ذلك هو عدم وجود مستشفي جامعي لهذه الجامعات، نظراً للتكلفة الكبيرة للإنشاء، وهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة عدد من المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، للجامعات الخاصة، تستخدم كمستشفيات جامعية، علي أن تتولى هذه الجامعات أعمال التشغيل والصيانة، وتدريب الكوادر الطبية الموجودة في هذه المستشفيات، من خلال "التوءمة" مع الفريق الجامعي، مع استمرار الدور المجتمعي الذي تقوم به هذه المستشفيات في تقديم الخدمة الطبية، في إطار محيطها الجغرافي.

وأضاف رئيس الوزراء: وزارة الصحة تمتلك حالياً نحو 600 مستشفى، وسنبدأ في إتاحة نحو 10 مستشفيات منها للجامعات الخاصة لتشغيلها كمستشفيات جامعية، وفق معايير وأسس واضحة سيتم الاتفاق عليها بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، والجامعات الخاصة، مع توقيع بروتوكولات بين هذه الأطراف تحدد التزامات كل منها، مُشيراً إلى أن الاستفادة ستكون مشتركة للجهات كلها، وسيتم تحقيق أكثر من هدف، منها توفير خدمة طبية جيدة للمواطنين، وزيادة عدد كليات الطب، وبالتالي الخريجين، مع تدريب الكوادر الطبية بهذه المستشفيات.

وطلب رئيس الوزراء سرعة الاتفاق على تفاصيل البروتوكول الذي سيتم توقيعه، والانتهاء من وضع تصور نهائي في مدة أقصاها شهر، لعرضه على رئيس الجمهورية.

وأكد رؤساء الجامعات، خلال الاجتماع، استعدادهم للمشاركة مع الدولة في تنفيذ هذا الهدف الإستراتيجي المهم، وهو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وسد الفجوة في عدد الأطباء.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 42 دقيقة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ نصف ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status