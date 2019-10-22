فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة قنا.. تعرف عليها

أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق أنه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة قنا.



وأوضحت الهندسة، أن المناطق هي (القطاع العسكري – مركز الأورام – سلاح الإشارة – الصوامع) وذلك غدا الأربعاء الموافق 23102019 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.



وفي سياق آخر قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، في تصريحات سابقة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ستقوم بقطع المياه نظرا لأعمال ترحيل احد خطوط المياه المتعارض مع خط السيب النهائي للصرف الصحي.



وأضاف "الهجان"، أنه سيتم قطع المياه عن ٤ مناطق هي (مدينة قنا، الصالحية، الشوينة، الشيخ ركاب) وذلك من الساعة ١٠ مساءا وحتى الساعة الخامسة فجرا اليوم وغدا الموافقين ٢١ و٢٢ اكتوبر ٢٠١٩، مطالبًا المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

