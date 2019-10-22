فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة قنا.. تعرف عليها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق أنه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة قنا.

وأوضحت الهندسة، أن المناطق هي (القطاع العسكري – مركز الأورام – سلاح الإشارة – الصوامع) وذلك غدا الأربعاء الموافق 23102019 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.

وفي سياق آخر قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، في تصريحات سابقة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ستقوم بقطع المياه نظرا لأعمال ترحيل احد خطوط المياه المتعارض مع خط السيب النهائي للصرف الصحي.

وأضاف "الهجان"، أنه سيتم قطع المياه عن ٤ مناطق هي (مدينة قنا، الصالحية، الشوينة، الشيخ ركاب) وذلك من الساعة ١٠ مساءا وحتى الساعة الخامسة فجرا اليوم وغدا الموافقين ٢١ و٢٢ اكتوبر ٢٠١٩، مطالبًا المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.
Advertisements

أخبار تهمك

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 42 دقيقة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ نصف ساعة

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status